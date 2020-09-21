В Барнауле на две недели перекроют участок переулка Ядринцева

Там строится дом Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульских водителей предупреждают о перекрытии движения на участке переулка Ядринцева. Это связано со прокладкой сети канализации в районе строящегося дома.

- Движение транспорта будет закрыто в районе дома №52 в период с 5 по 19 октября по всей ширине проезжей части переулка Ядринцева, - сообщается в релизе, размещенном пресс-службой на официальном сайте городской администрации.

В связи с вышеизложенными событиями автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.