13 человек претендуют на пост главы Каменского района

Администрация края. Фото: Олег УКЛАДОВ

На пост главы Каменского района претендуют 13 человек. На днях завершился прием документов. Причем шесть человек подали заявки в последний день.

Среди кандидатов - пенсионеры, преподаватель, безработный, чиновники и действующий глава. Сейчас список выглядит следующим образом.

- 66-летний предприниматель Александр Пустовар, безработный 42-летний Борис Кайзер, который, судя по документам, ранее работал заместителем главы Каменского района, 63-летний пенсионер Валерий Юткин, 53-летний мастер РЭС Александр Гладушкин, 48-летний предприниматель Сергей Кумоняев, 48-летняя преподавательница КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» Елена Шевелева, 63-летний пенсионер МВД Владимир Осадченко, 48-летний исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон» Евгений Ермаков, 41-летний директор ООО «Сиб-Авто» Вячеслав Аксенов, главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Камне-на-Оби Павел Глотов, 40-летний зампред комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, 39-летняя и.о. главы Каменского района Евгения Гордиенко и 40-летний вице-спикер Каменского райсобрания Иван Панченко, - сообщает Банкфакс.

Издание называе основными претендентами Евгения Гордиенко, Ивана Панченко и Дмитрия Ворсина.

Конкурсной комиссии в Каменском районе начала работать 12 августа. Предполагалось, что этап подачи документов закончится 23 августа. 24 августа должен был начаться первый этап конкурса, а 28 августа - второй. Однако процедура существенно затянулась, и прием документов решили продлить до 20 сентября.