Парень помог 94-летней женщине донести тяжелые сумки, а потом украл кошелек

Подозреваемый в краже сознался Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Новоалтайска раскрыли грабеж кошелька у 94-летней женщины. По версии правоохранителей это мог сделать ее «помощник».

В полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что у нее украли кошелек с деньгами. Пропажу она обнаружила после того, как вернулась домой из магазина. Она вспомнила, что по дороге ее остановил молодой человек и предложил помочь донести покупки до подъезда. Старушка согласилась, но после пожалела.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Личность злоумышленника удалось установить по камерам наблюдения. На них было отчетливо видно, как неизвестный молодой человек провожает бабушку до подъезда, а потом выходит из него и удаляется.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень. Он уже во всем признался. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет заключения.