Алтайский музей стал призером всероссийского конкурса «Историческая память» Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Музей Солдата Великой войны» Налобихинской средней школы имени Героя войны Алексея Скурлатова вошел в список 94 лучших школьных музеев России. С победой в этом конкурсе образовательное учреждение поздравили члены партии “Единая Россия”.

Как проходил конкурс

Лучшие городские и сельские музеи, комнаты и уголки памяти, оборудованные в образовательных учреждениях, выбирали в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Отбор на звания «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» проходил сначала региональный, а потом федеральный этапы. Победителями федерального этапа в двух номинациях стали 94 музея по всей России, в числе призеров и музей Алтайского края.

Уникальные экспонаты

Руководитель музея Елена Масляева отметила, что экспонаты в музее уникальны. Активисты школьного музея постоянно участвуют в поисковых раскопках в Карелии, сами устанавливают судьбу односельчан-фронтовиков, пропавших без вести, находят места их захоронения.

Кроме того, жители Налобихи сами иногда приносят экспонаты в школьный музей. Юные сотрудники восстанавливают и сохраняют факты из жизни уроженца Налобихи, кавалера двух орденов Красной Звезды, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова.

Заслуженная награда

Диплом II степени за подписью председатель общественного совета проекта «Историческая память» Сергея Нарышкина, а также призовой сертификат на сумму 300 тыс. рублей за победу в конкурсе Налобихинской школе передал Александр Романенко, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия».

По его словам, Налобихинскую школу можно считать образцовой по изучению и сохранению памяти поколений. В школе работают два музея.

– Недалек тот день, когда среди нас не останется ни одного из тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, был свидетелем тех трагических событий. Я отношусь к тому поколению, чьи родители были фронтовиками, принимали участие в Великой Отечественной и щедро делились воспоминаниями о войне. Сегодняшнее поколение ребятишек, увы, уже не сможет так запросто, в кругу семьи, прикоснуться к истории. И именно школьные музеи помогут нашим будущим поколениям знать и хранить историю своей малой родины, своих земляков, и своей страны, – подчеркнул Александр Романенко.

Сергей Завалихин, координатор партийного проекта также поздравил музей с победой и пожелал дальнейшего развития и новых интересных проектов.

А председатель комитета по социальной политике, член Президиума Регионального политсовета партии Татьяна Ильюченко поблагодарила сотрудников музея за их труд и пожелала не сдавать позиций.

К поздравлениям присоединилась дочь Алексея Скурлатова Нели Алексеевна Куйрукова. Она поблагодарила школу и ребят за их бережное отношение к памяти Героев войны.

– Здесь, в музее собрана память не только об Алексее Ивановиче, на этих стендах истории жизни и подвига всех ветеранов войны, живших в Налобихе. И их родные и близкие приходят сюда, чтобы почтить память своих героев. Это очень важно, – резюмировала Нели Куйрукова.

Отметим, что поздравить музей с победой приехали активисты проекта «Победа в каждом из нас». Этот проект создали на основе семейной истории координаторов Максима и Екатерины Банных. Екатерина – двоюродная правнучка Алексея Скурлатова.