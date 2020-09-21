Барнаульцев зовут пройти анонимное тестирование на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула зовут пройти анонимное тестирование на ВИЧ в рамках всероссийской акции. Это можно будет сделать 22 сентября с 12 до 18 часов на площади Советов рядом с гостиницей «Центральная».

- Тест занимает всего десять минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с 99% точностью, - сообщается на сайте городской администрации.

Тест будет абсолютно анонимным и бесплатным. Предполагается, это поможет сформировать культуру ответственного отношения к своему здоровью и близких, исключить дискриминацию ВИЧ-инфицированных.

- Согласно статистике, порядка 30% всех ВИЧ-положительных людей даже не подозревают о том, что они заражены и нередко наличие ВИЧ-инфекции в организме выявляется случайно, например, при обследовании по поводу планового оперативного лечения. Поэтому мы стремимся сделать тестирование на ВИЧ ещё более доступным, - говорит главный инфекционист края Валерий Шевченко.