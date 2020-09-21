В барнаульской Березовке появились тротуар и фонари

Отремонтированная улица

В барнаульском поселке Березовка установили фонари и тротуар за 1,2 млн рублей. Это сделали за счет краевого и городского бюджетов, денег жителей и поддержки предпринимателей.

Протяжённость линии наружного освещения по улице Центральной составила 811 метров, это 26 уличных светильников. Стоимость работ составила более 1,2 млн рублей, из них 150 тысяч рублей – средства жителей и предпринимателей, остальные – из краевого и городского бюджетов.

На тротуар потратили около 2 млн рублей. Всего в этом году в рамках программы поддержки местных инициатив конкурсный отбор прошли шесть проектов. В результате по инициативе жителей обустроены спортивная площадка в поселке Борзовая Заимка, детская площадка в поселке Лесном, беговая дорожка в поселке Научный Городок, отремонтирована дорога в Казенной Заимке и тротуары в поселке Центральном, сделано уличное освещение в поселке Березовка.