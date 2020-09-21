Посмотреть на полеты «Стрижей» пришли 200 тысяч барнаульцев

Стрижи

Свидетелями выступления пилотажной группы «Стрижи» стали 200 тысяч человек. Для горожан шоу (а для летчиков учения) прошли на День города, 19 сентября.

После выступления летчикам мэр Вячеслав Франк вручил награды от города.

- Благодарю за ваши талант и мастерство. Мы увидели очень слаженную работу все коллектива как в воздухе, так и на земле. Как и пять лет назад вы всех восхитили. Весь город смотрел и любовался вами, - сказал заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен.

В честь «Стрижей» даже предложили назвать детский сад, где побывали авиаторы.

- Это будет подарком детям и родителям, а также всем жителям города, - цитирует слова Фризена мэрия.

Руководитель пилотажной группы, заслуженный военный лётчик России, полковник Сергей Осяйкин поздравил еще раз всех с Днем города и поблагодарил за внимание к пилотажной группе, за слаженную организационную работу.