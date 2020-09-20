Сотрудники алтайской больницы сами сделали ремонт

В здании должны были провести капремонт, однако из-за пандемии отложили Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы неоднократно жаловались на ужасные условия в стационаре краевого центра охраны материнства и детства. В частности, на обшарпанные стены и висящую штукатурку, дыры в линолеуме, а также опасное состояние электропроводки и полчища тараканов.

Ситуация поменялась после вмешательства «Гражданского патруля» - активисты направили жалобы в краевую прокуратуру и Роспотребнадзор. По итогам проверок сотрудники Роспотребнадзора вынесли главврачу представление об устранении нарушений, пишет АиФ-Алтай.

В Минздраве региона сообщили, что в здании должны были провести капремонт, однако из-за пандемии центр перепрофилировали в ковидный госпиталь, и ремонт перенесли на 2021 год. А пока в палатах сделали косметический ремонт.

- Его выполнили за две недели сотрудники инфекционного отделения. А новая медицинская мебель и постельное белье были закуплены еще в начале года, - отметили в минздраве.

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