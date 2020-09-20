На Алтае установили бюст второго космонавта планеты Германа Титова

Постамент под бюст ранее изготовили на Колыванском камнерезном заводе. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября в мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково установили его бюст.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, высота бюста - более метра. Он изготовлен в Краснодарском крае в рамках проекта «Аллея российской славы». Автор проекта - меценат и предприниматель Михаил Сердюков. По его инициативе уже установлено более 1000 бюстов великих граждан по всей стране. Именно Михаил Сердюков передал музею скульптуру второго космонавта планеты.

- Изображение выполнил народный художник РФ, скульптор, автор более 40 монументальных композиций Салават Щербаков, - отметили в правительстве.

Постамент под бюст ранее изготовили на Колыванском камнерезном заводе.

Отмечается, что на открытие прибыл командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук.

Напомним, 11 сентября в Полковниково отмечали 85-летие Германа Титова.