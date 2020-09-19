Колесо обозрения в Барнауле запустили в последний раз. После этих выходных парк с аттракционами «Барнаульская крепость» закроют. Об этом сообщается на странице парка в социальных сетях:

- Это были замечательные 18 лет, которые мы провели вместе с вами. Но парк закрывает свои ворота навсегда. Главный ориентир площади Сахарова - колесо обозрения - тоже исчезнет с этой точки.

Барнаульцев зовут в последний раз в гости.

- Мы прощаемся с вами и приглашаем последний раз насладиться атмосферой нашего парка, прокатиться на аттракционах и увидеть город с высоты птичьего полета, - пишет админстрация парка.

Парк работает до 20.00.

По словам собственников, закрытие связано с экономической ситуацией. Из-за пандемии и ограничений ряд предприятий, в том числе и парков, оказались под угрозой разорения.