Дети прошли на руках перед правительством Алтайского края

В Барнауле проходит празднование Дня города. На площадке перед краевым правительством открылась выставка-презентация «Фестиваль спорта», - сообщает мэрия.

На ней представлены 19 спортивных организаций, в которых тренируются около 10 тыс. человек. Рядом на проспекте Ленина проходят соревнования лыжероллеров и спортивное ориентирование. В разных точках одновременно действует несколько площадок: спортсмены играют в уличный баскетбол, соревнуются в шахматах, проходит открытый Кубок города Барнаула по силовому экстриму, Кубок города-2020 по гиревому спорту, по бочче, работает площадка по сдаче норм ГТО.

В рамках праздника состоится награждение знаком «Спортивные успехи 2019-2020 гг.» 12 воспитанников спортивных школ и клубов, торжественное вручение знаков ГТО участникам комплекса из числа работающего населения и людей с ограниченными возможностями здоровья, подведение итогов конкурса «Спортивный дом», а также показательные выступления лучших спортивных коллективов города.