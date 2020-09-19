Ярмарки «Сделано в Барнауле» пройдут на шести площадках города

Там можно будет купить овощи, молочную продукцию и прочее. Фото: Олег УКЛАДОВ

На День города в краевой столице состоятся ярмарки «Сделано в Барнауле». Торговля продлится до 14 часов на шести площадка города.

- Там можно будет купить овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделий, крупы и сахар, мед и продукты пчеловодства, а также саженцы и семена. При этом стоимость на некоторые виды продукции значительно ниже, чем в торговых сетях, - сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Площадки будут работать по следующим адресам:

Парк спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в);

поселок Научный Городок;

проспект Ленина, 152;

улица Германа Титова, 9;

улица Центральная, 65а в селе Лебяжьем;

улица Водников, 11 в микрорайоне Затон.