Ярмарки «Сделано в Барнауле» пройдут на шести площадках города

Там можно будет купить овощи, молочную продукцию и прочее.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На День города в краевой столице состоятся ярмарки «Сделано в Барнауле». Торговля продлится до 14 часов на шести площадка города.
- Там можно будет купить овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделий, крупы и сахар, мед и продукты пчеловодства, а также саженцы и семена. При этом стоимость на некоторые виды продукции значительно ниже, чем в торговых сетях, - сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.
Площадки будут работать по следующим адресам:
Парк спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в);
поселок Научный Городок;
проспект Ленина, 152;
улица Германа Титова, 9;
улица Центральная, 65а в селе Лебяжьем;
улица Водников, 11 в микрорайоне Затон.