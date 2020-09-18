В Барнауле осудили ревнивца, напавшего на соперника

Мужчина ударил соперника ножом в грудь Фото: Анна СЕМИНА

38-летний житель Барнаула получил судимость за то, что напал на нового сожителя своей бывшей любви.

Конфликт произошел в марте этого года. На одной из улиц краевой столицы мужчина встретил свою бывшую возлюбленную и ее нового ухажера. Между мужчинами началась стычка на почве ревности.

- В результате конфликта осужденный, взяв нож, нанес мужчине один удар в область грудной клетки. Полученные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На днях состоялся суд. Барнаульца признали виновным и назначили ему три года условно с испытательным сроком 3,5 года.