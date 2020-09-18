Студенты в Барнауле украсили стену 50-метровым граффити с пятиконечной звездой Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ сделали городу особый подарок. К 290-летию Барнаула и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ребята украсили стену в сквере Химиков (ул. Германа Титова, 9) в Октябрьском районе.

На 50- метровом граффити изображена красная пятиконечная звезда – символ Победы на фоне голубого мирного неба.

Студенты в Барнауле украсили стену 50-метровым граффити с пятиконечной звездой Фото: предоставлено пресс-службой

Над изображением работали студенты второго курса направления подготовки «Графический дизайн»: Анна Ковалкина, Александра Гордок, Олеся Юхневич, Вероника Жукова, Елизавета Василенко, Анастасия Миловатская, Софья Виттенберг, Дарья Семёнова, Анастасия Бобырева, Алина Агафонова, Екатерина Свиридова, Максим Гриднев.

Проект выполнялся по просьбе администрация Октябрьского района, под руководством заведующего кафедрой изобразительного искусства, профессора Сергея Прохорова, куратора группы, доцента Валерия Немыкина и руководителя модельной мастерской Николая Кривошеева.