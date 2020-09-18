Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 18 сентября 2020 года составило 412

За весь период наблюдения в Алтайском крае скончались 412 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 18 сентября 2020 года увеличилось еще на шесть случаев и составило 412.

По данным оперативного штаба региона, из шести смертельных случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, три произошли непосредственно от коронавирусной инфекции. Таким образом, общая статистика выглядит следующим образом: за весь период наблюдения скончались 412 человек, из них от COVID-19 – 163, по иным причинам – 245, на экспертизе находятся четыре случая.

Тем временем, за последние сутки в крае было выявлено еще 66 инфицированных. Они находятся в Барнауле (41), Заринске (5), Рубцовске (4), Славгороде (3), в Поспелихинском районе (2), а также в Бийске, Камене-на-Оби, Новоалтайске, Бурлинском, Заринском, Зональном, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Советском и Шипуновском районах (везде – по одному случаю).

Всего на сегодняшний день в крае официально зарегистрировано инфицированных – 12 846. Выписаны по выздоровлению – 11447 человек (за последние сутки 29). Продолжают лечиться 987 человек, из них в госпиталях находятся 985 пациентов, амбулаторное лечение получают 2 пациента. Тяжелобольных 127, на аппарате ИВЛ- 59.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 3144 человека.