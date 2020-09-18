На Алтае провели сложную операцию для сбитого косуленка

Раненый косуленок пока отходит после операции Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае четыре часа оперировали косуленка с многочисленными переломами. Предположительно, его сбила машина.

Пострадавшее животное 14 сентября доставили в Барнаул, в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Маленького косуленка-сеголетка привез фермер из Заринского района Егор Опарин. Мужчина рассказал, что увидел пострадавшего в кустах возле дороги. Скорее всего, его сбила машина.

Косуленка сразу же отвезли в ветеринарную клинику «Добрый доктор» к Артему Кучеру. Специалисту предстояла большая работа – следовало зафиксировать два закрытых и два открытых перелома конечностей.

- Косуленка мы прооперировали в срочном порядке. Операция длилась четыре часа. Собрали, насколько возможно. Сейчас малыш отошел от наркоза, пищит. Прогноз делаю очень осторожный, так как конечности могут не срастись на фоне стресса. Планируем передать на Страусиное ранчо, куда попадают все наши пациенты, — говорит Кучер.

В минприроды отмечают, что в том случае, если вы обнаружили травмированное животное, то ему также требуется помощь, как и любому другому живому существу. Первым делом необходимо связаться со службой госохотнадзора по телефонам 8(3852) 29-68-16; 8(3852) 29-68-23. Там вас сориентируют по дальнейшему плану действий.