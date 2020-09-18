62-летнюю бийчанку подозревают в краже кошелька с деньгами

В кошельке были почти 13 тысяч рублей и две банковские карты Фото: Анна СЕМИНА

49-летняя жительница Бийска обратилась с заявлением в полицию. Неизвестный украл у нее кошелек с деньгами.

Потерпевшая рассказала, что была в салоне сотовой связи. Буквально на пару минут оставила кошелек на прилавке, а когда вернулась, то не обнаружила его на месте. В нем находились 12600 рублей и две банковские карты, сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в предполагаемый момент пропажи кошелька к стойке подходила 62-летняя бийчанка. Она немного порассматривала чужую вещь, а затем забрала ее и ушла.

Подозреваемую задержали и доставили для разбирательства в полицию. В отделении она по все созналась. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.