Заключенный до смерти избил сокамерника на Алтае

За избиение сокамерника обвиняемому дали 10 лет колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летний заключенный одной из исправительных колоний Рубцовска обвиняется в избиении сокамерника и его смерти.

Ранним мартовским утром между заключенными одной камеры произошел конфликт по нарушению этических правил одним из них – в последствии потерпевшим.

- Во время возникшей ссоры осужденный нанес сокамернику не менее четырех ударов руками по различным частям тела, в том числе по голове и грудной клетке. В результате 53-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью и через несколько дней скончался в медицинском учреждении, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Обвиняемый свою вину признал полностью. Суд назначил ему десять лет колонии особого режима.