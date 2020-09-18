В Барнауле рекламу со смайликом признали незаконной

Спорную рекламу установили на незаконном щите и его должны будут демонтировать Фото: Анна СЕМИНА

Алтайское антимонопольное управление провело проверку в отношении магазина-сервиса «zavGar», на территории которого находился рекламный баннер со спорной надписью: «бнёшься как дёшево магазин-сервис zavGar.ru <=> улы».

Большее возмущение горожан вызвало именно первое слово, где вместо части его был поставлен улыбающийся смайлик. Многие посчитали его нецензурным.

- Такой эффект был достигнут из-за стилистики написания слова «улыбнешься» («бнёшься…<=>улы»). Разместив смайл в начале слова, авторы рекламы, «расшифровку» - графическое изображение «= улы», расположили на баннере ниже основного слогана и мелким шрифтом, - объясняют в пресс-службе ведомства.

По данному факту было возбуждено дело и проведено расследование. Накануне комиссия вынесла решение. Реклама была признана ненадлежащей, а также нарушающей требования федерального закона о рекламе. Однако к моменту вынесения вердикта, баннер уже был снят. Тем не менее, встал другой вопрос – о владельце рекламной конструкции. Его установить не удалось. В администрации Железнодорожного района пояснили, что разрешение на установку не давали. Таким образом, будет направлено предписание о ее демонтаже.