Отделение перинатального центра «Дар» будет носить имя выдающегося алтайского врача

Имя врача Александра Смирнова будет носить акушерское обсервационное отделение центра "Дар" Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский Минздрав дал «добро» на присвоение имени выдающегося врача Александра Смирнова акушерскому обсервационному отделению Алтайского краевого перинатального центра «Дар» в Барнауле.

С предложением присвоить имена выдающихся врачей медицинским учреждениям региона к губернатору края Виктору Томенко и министру здравоохранения обратилась общественность Барнаула. К такой идее их подтолкнула ситуация с коронавирусом, сообщает «Гражданский патруль».

Конечно, Александр Иванович Смирнов не имел никакого отношения к «Дару», но в свое время он многое сделал для алтайской службы родовспоможения. В 1912 году он построил за собственные деньги первый частный роддом, а уже в 1922 году на его базе был организован первый в Алтайской губернии государственный роддом.

- Сообщаем, что руководством перинатального центра принято решение о присвоении имени А. И. Смирнова акушерскому обсервационному отделению КГБУЗ «АККПЦ», - ответили в минздраве на предложение общественников.