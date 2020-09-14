На Алтае пассажирский поезд «Абакан-Москва» столкнулся с трактором

Машинист применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения Фото: предоставлено пресс-службой

На перегоне Артышта-2 – Аламбай 14 сентября пассажирский поезд сообщением «Абакан-Москва» столкнулся с трактором.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД, тракторист ехал вдоль железной дороги, слишком близко к путям. В итоге это привело к столкновению с локомотивом.

- Машинист применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. В результате кабина трактора получила серьезные повреждения, но сам водитель не пострадал, - рассказали в полиции.

Кабина трактора получила серьезные повреждения, но сам водитель не пострадал Фото: предоставлено пресс-службой

Пассажиры и локомотивная бригада также не пострадали, состав с рельсов не сошел. На график движения других поездов это происшествие не повлияло.

Сейчас по факту проводится проверка.

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