В алтайском правительстве реорганизовали департамент

Положение об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Алтайского края появился обновленный департамент госбезопасности. Положение уже подписано губернатором Виктором Томенко и вступило в силу 11 сентября.

Как пишет «Банкфакс», департамент будет вести деятельность в области обороны, противодействия экстремизму, а также мониторить ситуацию с наркотиками. Структурную единицу создали после реорганизации департамента по обеспечению региональной безопасности.

Реорганизованным департаментом руководит Владимир Тарасов, и он же должен возглавить обновленное ведомство.

«Это не новое подразделение, а преобразованный старый департамент с новым названием и измененным функционалом», - отметил начальник пресс-службе главы региона Дмитрий Негреев.

Реорганизованный орган продолжит заниматься темой наркотиков. Также продолжится работа в сфере обороны, военного призыва, защиты госграниц, населения и территории от ЧС.