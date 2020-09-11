Телевизионный экстрасенс лишил барнаульскую пенсионерку 167 тысяч рублей

ГУ МВД по краю

Барнаульская пенсионерка стала жертвой жестокого развода – доверилась экстрасенсу, а он оказался мошенником (удивительно, правда?). 60-летняя дама лишилась 167 тыс. рублей.

Номерок целителя она увидела по телевизору. Говорилось, что он может излечить от всех болезней. Пенсионерка тут же схватила телефон и позвонила!

- В ходе разговора так называемый экстрасенс сообщил о якобы наложенной порче, для снятия которой необходимо перечислить деньги. Пенсионерка так сделала - взяла кредит в банке и перевела необходимую сумму на продиктованный счет, - сообщает региональное управление МВД.

Шло время, исцеления не наступало и мысль, что жительницу облапошили, становилась все отчетливей. В общем, не дождавшись эффекта, она пошла в полицию.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Жуликов, может и поймают, а вот кредит выплачивать все равно придется.