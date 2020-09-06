У Горно-Алтайска появился собственный флаг

Презентация флага Горно-Алтайска Фото: предоставлено пресс-службой

У столицы Республики Алтай появился собственный флаг. Его презентовали накануне, 5 сентября, во время празднования Дня города.

В этом году республиканской столице исполнилось 92 года. Как рассказывают в мэрии, флаг города представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета, в центре которого изображены лук, топор и копье с каменным наконечником. Флаг составлен на основе герба Горно-Алтайска и повторяет его символику.

Решение об утверждении флага Горно-Алтайска было принято в январе депутатами городского Совета.

Презентация состоялась в рамках акции «Наш флаг – наша гордость». В ней приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, председатель комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский, глава администрации города Ольга Сафронова и мэр Юрий Нечаев. Флаг подняли на гору Тугая.