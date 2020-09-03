«Стрижи» прилетели в Барнаул

"Стрижи" выступят 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители пилотажной группы «Стрижи» в четверг, 3 сентября, прилетели в Барнаул, где обсудили подготовку к празднованию 290-летия города.

Сегодня в администрации краевой столицы состоялась встреча главы Барнаула Вячеслава Франка с заместителем командира войсковой части по летной подготовке, полковником Сергеем Осяйкиным и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники, майором Сергеем Божковым. Они доложили градоначальнику, что обсудили с руководством местного аэропорта все нюансы, в том числе вопросы безопасности и технические возможности.

- Рады вновь оказаться в вашем городе. Барнаул – красивый современный город, здесь живут отзывчивые люди. С огромным удовольствием примем участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. Сейчас наша основная задача – подготовиться к выступлению, провести все необходимые организационные и подготовительные мероприятия. Также мы планируем провести ряд встреч с воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных школ, - отметил Сергей Осяйкин.

Вячеслав Франк подчеркнул, что несмотря на ограничительные мероприятия, город продолжает готовиться к празднованию юбилея.

Напомним, День города состоятся 19 сентября. Ожидается, что «Стрижи» в полном составе прилетят в Барнаул уже 16 сентября.