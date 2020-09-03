На Алтае ревнивец пытался заживо сжечь сожительницу в ее день рождения

Мужчина разлил по комнате бензин и поднес спичку Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае под суд пойдет 38-летний житель Третьяковского района, который пытался заживо сжечь свою сожительницу.

Это произошло в марте. В тот день потерпевшая вместе с друзьями и родственниками отмечала у себя дома день рождения. Во время застолья между сожителями произошла сцена ревности. Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, мужчина попросил выйти всех гостей на улицу, чтобы разобраться со своей возлюбленной.

В этот момент он сходил в подсобку, где взял канистру с бензином и вылил ее на пол в одной из комнат, где как раз находилась женщина и поджег.

- Довести преступный умысел на убийство женщины ему не удалось, так как присутствующие гости вызвали скорую помощь, которая доставила потерпевшую в медицинское учреждение с 70-процентными ожогами тела, - сообщает источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Обвиняемый уже признал свою вину. Сейчас он ожидает суда.