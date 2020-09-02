В Барнауле продается коттедж, похожий на замок

Дом построен по индивидуальному дизайн-проекту. Фото: pixabay.com

В Барнауле на продажу выставили коттедж, дизайн которого очень напоминает замок. Объявление об этом разместили на сайте «Авито».

Автор объявления пишет, что дом построен по индивидуальному дизайн-проекту с использованием качественных материалов. Здание введено в эксплуатацию в 2012 году. Об интерьере будущему владельцу заботиться не придется, ведь коттедж продается с дорогой мебелью и бытовой техникой.

На первом этаже размещены кухня-столовая, большая гостиная с камином, который топится настоящими дровами, санузел и гостевая комната. На втором этаже четыре спальни и две ванных комнаты. Помимо этого, в цокольном этаже есть бильярдная и спортзал.

Также к дому прилагается участок с гаражом, баней, плодоносящим садом и беседкой. За объект продавец просит 30 млн рублей.