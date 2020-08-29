Дочка известных ученых оказалась из семьи бийских цыган

Галина Зелькевич/скриншот передачи

Дочь известных ученых Галина Зелькович оказалась приемной. Свою биологическую мать она увидела во время съемок программы "ДНК" на НТВ. Оказалось, что это цыганка из Бийска, которая родила свою дочь в 14 лет, но была вынуждена от нее отказаться.

- Мои родители бесконечно меня любили, но внутри было чувство внутреннего и внешнего несоответствия. Когда наконец мама с папой рассказали правду, мне захотелось посмотреть на свою биологическую мать, - говорит Галина.

Семья биологической матери также прилетела на шоу и заявила, что готова принять потерянную сестру и дочь. Интересно, что биологическая мать даже не смогла вспомнить точной даты рождения дочки – слишком много времени прошло, да и кроме Галины у нее потом родилось восемь детей.

Зелькевич спросили, сможет ли она когда-нибудь назвать свою биологическую мать «мамой», на что женщина ответила, что скорее всего нет, так как это ее создательница, а мама - это Людмила Евгеньевна, которая всегда была рядом.