24-летний житель ограбил барнаульский «Новэкс»

Это все произошло 27 августа, но известно об этом стало только сейчас. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула ограбил «Новэкс» на «Южном». Это все произошло 27 августа, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», добыча 24-парня парня составила пачка подгузников «Солнце и Луна» в количестве 43 штук.

После того, как заявление поступило в полицию, грабителя задержали. Он не стал отпираться и сознался в содеянном.

Все дело в том, что подгузники мужчина похитил открытым способом (кстати, добычу свою он выкинул по дороге из магазина). У него имеется условная судимость по 158 УК РФ (Кража). Все это дает основание полагать, что задержанному светит реальный срок.

- Поднадзорника опознали и добровольно-принудительно упаковали в окружной офис, чтобы попить чайку и побеседовать за совершение грабежа (161 УК РФ) с возможностью посетить Рубчик, - пишет канал.