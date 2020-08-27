Заступившись за женщин, барнаулец сильно избил незнакомого мужчину

Спасая подруг от расправы, мужчина фактически убил незнакомца Фото: pixabay.com

39-летний житель Барнаула пойдет под суд за то, что желая помочь женщинам, настолько сильно избил мужчину, что тот скончался.

Дело было в мае. Другу обвиняемого позвонила общая знакомая. Она рассказала, что вместе с подругой находится в гостях у незнакомых мужчин, с которыми ранее распивали алкоголь. Теперь один из них, предлагает вступить в интимную связь, в противном случае грозится избить.

- Мужчины, узнав адрес, пришли в дом, где находились их приятельницы. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове хозяину и его знакомому, после чего вместе с подругами они ушли, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Спустя несколько дней один из потерпевших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал частично. Он настаивал на том, что его удары не могли стать причиной смерти потерпевшего. Дело передано в суд.

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