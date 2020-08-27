Новый торговый центр могут построить в Барнауле

Место под будущий торговый центр Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле выставили на торги земельный участок на Павловском тракте, 331а. Не исключено, что на нем появится новый торговый центр.

Дело в том, как пишет «Алтайский портал недвижимости», организатором торгов выступает Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. По его информации обозначенный участок в 15 тысяч квадратных метров подходит под торгово-выставочный центр. Или проще говоря, торговый центр.

Рядом с ним располагается заправка, автоцентры, чуть подальше коттеджный поселок, супермаркет «Леруа Мерлен», ТРЦ «Арена», а также строящиеся высотки.

- Участок свободен от капитальных строений. Ровный. Не загорожен. Зарос травянистой и кустарниковой растительностью. Не использовался более пяти лет, - говорится на сайте торгов.

Начальная стоимость, представляющая собой ежегодную арендную плату, составляет 1,73 млн рублей. Заявки принимаются до 11 сентября.