На Алтае стали меньше умирать от меланомы

Пока препарат не зарегистрирован в России, и пациенты могут применять его только в рамках клинических исследований. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стали меньше умирать от меланомы. Это связывают применением нового отечественного препарата, который по своей эффективности и безопасности нисколько не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит импортные аналоги.

Об этом стало известно в ходе вебинара, в котором приняли участие врачи алтайского краевого онкологического диспансера.

- Еще два года назад каждый седьмой пациент с меланомой погибал в течение первого года после постановки диагноза, - рассказал главный внештатный онколог края Игорь Вихлянов.

Лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хаддаса (г. Москва) Игорь Утяшев рассказал алтайским коллегам о результатах клинических исследований.

- Практически во всех случаях мы получили у пациентов значительную регрессию опухоли и длительную стабилизацию процесса, - отметил Утяшев.

Пока препарат не зарегистрирован в России, и пациенты могут применять его только в рамках клинических исследований. Оно может войти в арсенал врачей в ближайший год-два.

За год одногодичная летальность от меланомы в Алтайском крае уменьшилась в два раза – с 15,1% в 2018 году до 8,7% в 2019 году. Новые лекарства от рака подарили пациентам годы жизни. Специалисты говорят, что уже сегодня у онкологов есть все необходимое, чтобы помочь большей части пациентов. А внедрение новых эффективных препаратов внушает хоть и осторожный, но оптимизм относительно онкологии будущего.