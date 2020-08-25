Алтайский музей открывает выставку православных икон и старых книг

Старинные книги. Фото: Минкультуры АК

В четверг, 27 августа, Государственный художественный музей Алтайского края открывает выставку православных икон и старопечатных книг. Все экспонаты относятся к XIX - началу XX века.

Как сообщили в минкультуры региона, предметы взяли из фондов музея «Кто грамоте горазд». Всего посетители смогут ознакомиться с 10 экспонатами из истории образования на Руси, объединенные темой обучения грамоте.

- Посетители увидят изданную в начале ХХ века Азбуку, в которой сохранились строки напутствия к учителю, а также Псалтырь, напечатанную в 1866 году по изданию 1645 года, - отметили в министерстве.

Часовник из музея, который издали еще в 1876 году в Москве, стал перепечаткой книги 1640 года издания. Это самая распространённая богослужебная книга. Также на выставке представят другие предметы: глиняный горшок, женский платок, монеты XVIII - XIX веков и так далее.

Выставка будет работать по 20 декабря.