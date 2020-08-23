Женщина лишилась денег. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Жительница Барнаула лишилась 430 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом пишет телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul". 19 августа ей позвонили неизвестные и сообщили, что с ее карты неизвестные люди пытаются снять деньги и чтобы спасти свои финансы, ей нужно установить двойную защиту.

Под руководством мошенника жительница скачала на телефон программу для удаленного доступа, выполняла ряд действий, сообщив при этом пароли звонящему и переводила деньги.

В конце беседы парень сообщил потерпевшей, что все прошло успешно и теперь необходимо удалить скаченные ранее программы, а через час скачать их вновь и все денежные средства останутся на счетах, после чего разговор прекратился.

Когда деньги не вернулись, женщина догадалась, что что-то тут не так и пошла жаловаться в полицию, которая возбудила дело по статье о краже (158 УК РФ).