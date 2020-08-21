В Барнауле в честь Дня флага раздают триколоры

На окнах в Барнауле в честь Дня флага развешивают триколоры Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле масштабно, несколько дней подряд отмечают День российского флага. В библиотеках в честь праздника проходят тематические выставки, на стадионах - тренировки под флагом России, также проводят всевозможные конкурсы и раздают триколоры.

Так, 22 августа триколоры можно получит по адресам:

- с 8 часов на перекрестке улиц Северо-Западная и Смирнова,

- с 10 часов в Научном городке, 31,

- с 11 часов на пр. Красноармейский, 104, пл. Победы, 1, пл. Советов,

- с 12 часов на Нулевом километре, в ТЦ «Бум» и «Юность», на набережной Оби, на пр. Ленина от ул. Горно-Алтайской до ул. П.Сухова,

- с 13 часов на перекрестке ул. Профинтерна и пр. Калинина, у памятного знака Скурлатову,

- с 16 часов в сквере им. Титова, сквере Химиков,

- с 17 часов на Кулагина, 44.

В горадминистрации отметили, что в Барнауле дополнительно установят флаги и красиво их подсветят. Некоторые здания также подсветят в цвета флага.