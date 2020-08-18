На Алтае разыскивают отца, который скрывает от матери ее ребенка

Иван Подчасов (Молоков) и его отец Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае ведется розыск мужчины, который должен вернуть сына его матери, но он скрывается.

Судебные приставы УФССП России по Алтайскому краю разыскивают семилетнего Ивана Подчасова (Молокова), которого укрывает его собственный отец. Согласно решению Зонального районного суда, мужчина обязан передать ребенка его матери, однако он скрывается и не исполняет решение суда. Где сейчас находится мальчик – неизвестно.

- Ребенок предположительно проживает на территории Алтайского края, однако точное местонахождение, в том числе и населенный пункт, остается неизвестным, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Приставы обращаются к жителям региона: если кому-то известно, где может находиться мальчик или его отец, то об этом следует сообщить начальнику межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю Салямовой Иоланте Анатольевне 8(3852) 33-81-54 или 8-913-228-74-08; в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю по телефону: 8(3852) 29-59-44: в дежурную часть 8(3852) 24-84-98.