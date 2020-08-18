Сенатор Владимир Полетаев предложил установить в Республике Алтай курортный сбор

Владимир Полетаев (фото: пресс-службы сенатора)

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев выступил с идеей провести в регионе эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора. Он подготовил соответствующий законопроект.

По словам парламентария, планируется, что документ внесет в Госдуму Заксобрание Республики Алтай, пишет в понедельник РИА «Новости».

- Алтай весь погряз в туристическом мусоре, — негодует сенатор. По словам Полетаева, он получает многочисленные обращения и жалобы от жителей республики по этому поводу.

Напомним, эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора стартовал в 2017 году в ряде регионов. В том числе в Алтайском крае. В нем участвует Белокуриха. Полученные от туристов деньги администрация города благоустраивает здравницу.

Законопроект, разработанный Полетаевым, расширяет перечень объектов, включённых в понятие такой инфраструктуры.

- Предлагаем считать объектами курортной инфраструктуры объекты культурного наследия народов Российской Федерации, а также объекты системы коммунальной инфраструктуры, используемые для обращения с отходами производства и потребления, — сообщил законодатель.

Сенатор отметил, что растущий поток отдыхающих в Республике Алтай на самом деле создаёт большую антропогенную нагрузку как на экосистему региона, так и на местную инфраструктуру. Как следствие, наносится значительный ущерб экологии, появляются несанкционированные свалки и перегруженные места сбора мусора.

Что касается размера сбора, то по мнению парламентария, его должны устанавливать непосредственно в муниципалитете, каждым главой района самостоятельно в работе с депутатами райсовета.