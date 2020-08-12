Сильный град и ливень обрушился на Барнаул

Барнаульцы делятся снимками крупного града. Фото: Анна Брилькова

Сегодня, 12 августа, на некоторые района Барнаула обрушился крупный град. Горожане уже поделились снимками ледяных горошин в социальных сетях.

Как пишут в паблике «Барнаул 22», во Власихе, например, наступил «апокалипсис». Сильный град побил овощи на огородах.Такая же ситуация в поселках Авиатор и Спутник. А вот в центре краевой столицы прошел лишь дождь, хотя тучи были пугающими.

Напомним, по данным ЦГМС, в ближайшие сутки в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ранее жители края переживали невероятную жару: температура поднималась до +33 градусов. Также до 13 августа на большей части территории региона ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости)