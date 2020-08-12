Стало известно имя нового военного комиссара Алтайского края

Сегодня он встретился с губернатором региона Виктором Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Новым военным комиссаром Алтайского края назначен Марат Усманов. Сегодня, 12 августа, с ним встретился губернатор региона Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе разговора глава региона и комиссар обсудили вопросы взаимодействия Военного комиссариата Алтайского края с органами власти. По словам Томенко, в регионе не так давно закончился весенний призыв, и комиссариат все задачи выполнил, несмотря на пандемию.

- Призывная кампания в этом году проходила в особых условиях. Нам пришлось совместными усилиями постараться сделать так, чтобы коронавирусная инфекция не повлияла на качество призыва, на сроки, - отметил губернатор.

Марат Усманов, в свою очередь, пообещал продолжить работу над эффективностью призывных кампаний и проведением военно-патриотического воспитания в Алтайском крае.

Справка КП

Марат Хамитович Усманов окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, а также Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 1995 года служит в подразделениях Вооруженных сил в Сибирском, Приволжско-Уральском, Центральном военных округах.