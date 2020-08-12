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Голосование на выборах в Алтайском крае будет идти 12 дней

Единый день голосования назначен на 13 сентября
Анна ПеревощиковаАннаПеревощикова
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Единый день голосования назначен на 13 сентября

Единый день голосования назначен на 13 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенью в Алтайском крае пройдут довыборы в Алтайское краевое Законодательное собрание, а также выборы муниципального уровня. Жители края смогут проголосовать досрочно, со 2 по 12 сентября, а на 13-ое число назначен единый день голосования.

Как пишет «Политсибру» со ссылкой на главу избирательной комиссии Ирину Акимову, во время досрочного голосования участки будут работать по будням с 16:00 до 20:00, по выходным – с 10:00 до 14:00. Кстати, для этого нужна уважительная причина, но проверять это не будут. В единый голосования, 13 сентября, участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов.

Кроме того, на одном из трех округов в краевом парламенте будет организовано более досрочное голосование – c 23 августа по 12 сентября. Комиссия отправится в отдаленные и труднодоступные села, где нет участков.

Что касается придомовых участков, то по ним вопрос пока не решен.

- Дополнительные формы будут применяться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях, - отметила Ирина Акимова.

В сентябре в регионе будут выбирать трех депутатов АКЗС, 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел. В голосовании примут участие более 300 тысяч избирателей.