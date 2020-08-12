В поселке Научный Городок появится беговая дорожка с современным покрытием. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В поселке Научный Городок на территории школы № 72 завершается строительство новой беговой дорожки с современным покрытием. Проект вошел в число победителей краевой программы поддержки местных инициатив. Его стоимость – 1,5 млн рублей, из них 200 тыс. – софинансирование жителей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Алтайском крае с 2016 года и позволяет решать важные для сельских территорий проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры. Особенность программы – в активном участии населения в выборе приоритетной проблемы, софинансировании и контроле за реализацией. Отметим, что с 1 июля в крае проходит конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив на 2021 год. Заявки принимают до 1 декабря на сайте алтайпредлагай.рф.

Напомним, в 2020 году в пригороде Барнаула планируют выполнить шесть проектов: в Березовке, Лесном, Научном Городке, Центральном, Борзовой и Казенной Заимках.