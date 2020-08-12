Дожди и грозы сменят аномальную жару на Алтае

Температура в ближайшие два дня немного опустится Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае 12 августа прогнозируют дожди и грозы. При этом, температура в ближайшие два дня немного опустится.

По данным Алтайского ЦГМС, сегодня в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди, грозы, по востоку ожидаются сильные ливни. Температура воздуха днем составит от 26 до 31 градуса, южный ветер от 7 до 12 метров в секунду, но возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле температура не поднимется выше 26 градусов. Ожидается также кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Напомним, в Алтайском крае с 10 по 13 августа на большей части территории ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). В Угловском районе уровень подняли до чрезвычайного (пятый класс горимости). Сегодня высокая пожароопасность отмечается в Заринском, Алейском, Зональном, Родинском, Ключевском и других районах края.