Соцсети: в Барнауле произошла ночная «перестрелка»

Мужчина с пистолетом выстрелил, как минимум, трижды Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульцы рассказали в социальный сетях, что в ночь на 10 августа в краевой столице произошел конфликт, который перерос в «перестрелку».

Участники сообщества «Инцидент Барнаул» рассказали, что конфликт произошел в Ленинском районе. Полиция установила, что его участниками стали двое мужчин – 35-летний агрессор и его 29-летняя жертва.

Около 23.30 во дворе дома №232 по улице Георгия Исакова между ними началась ссора. Судя по опубликованной в группе видеозаписи, мужчины некоторое время разговаривали на повышенных тонах, при этом один отчетливо несколько раз повторил «не подходи ко мне!», а второй упорно настаивал «стреляй!». В итоге первый все же выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Кстати, не исключено, что теперь уже потерпевшей участник конфликта был пьян. С места происшествия его забрала скорая и доставила в горбольницу №1. Стрелка задержала полиция.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 115 ч 2, – комментируют произошедшее в алтайском главке МВД.