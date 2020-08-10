В Барнауле частично перекроют улицу Лазурную

Перекрытие дорог в Барнауле 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть улицы Лазурная в районе пересечения с Власихинской перекроют в Барнауле с 9 часов 11 августа до 20 часов 16 августа.

- Движение автотранспорта будет запрещено по всей ширине проезжей части, - отметили в мэрии.

При этом немного изменятся маршруты автобусов:

- автобусы №75 в прямом направлении будут ходить без изменений, а в обратном - по улице Лазурная, проезду Южному Власихинскому, улице Шумакова, потом по маршруту.

- автобусы №47 и 18 в прямом направлении: … по улицам Лазурная, Власихинская, Шумакова, пр-д Юж. Власихинский, Лазурная. Обратно: Лазурная, пр-д Юж. Власихинский, улицы Шумакова, Власихинская, Лазурная, потом по обычным маршрутам;

Как сообщили в администрации города, перекрытие связано с устранением просадки ливнеприемного колодца.

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