В Барнауле частично задержат подачу горячей воды в контуре ТЭЦ-3 до 15 августа

Отключение горячей воды в Барнауле 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцы 56 многоквартирных домов все еще не могут получить горячую воду из-за ремонта на теплосетях в контуре Барнаульской ТЭЦ-3.

Даты подачи горячей воды в контуре ТЭЦ-3 переносятся на:

- 12 августа для четырех зданий и десяти домов по улицам Горького, Анатолия и Никитина,

- 15 августа для 33 зданий и 46 домов по улицам 50 лет СССР, Георгиева, Фурманова, Рылеева, Власихинская, Павловскому тракту, пос. Новосиликатный.

В Сибирской генерирующей компании пояснили, что ремонт затянулся на четырех участках из-за увеличения объема работы и задержки поставки материалов. Кроме того, понадобилось много времени на согласование работ под дорожным полотном с ограничением движения.

- Также сроки затянулись из-за длительного согласования сноса деревьев на улице Георгиева. 18 берез были высажены по центру теплосети, хотя высадка деревьев и кустарников в пределах охранных зон теплосетей запрещена, так как корни могут повредить трубы и помешать их ремонту. И теперь восстановить попавшие под снос деревья невозможно, - рассказали в компании.

Кроме того, под временное отключение горячей воды попадают 7,5 тысяч потребителей Барнаульской ТЭЦ-2:

- с 10 августа до 9 часов 13 августа - 20 зданий и 57 домов на ВРЗ;

- с 10 августа до 8 часов 11 августа - 21 дом и три здания по ул. Папанинцев, Песчаная, пр. Ленина и Социалистический.

Причина - переключения подачи воды с резервных схем на новые смонтированные теплосети.

Все адреса домов, попавших под отключение, есть на карте yandex.ru. Мониторить запуск воды можно на сайте СГК и в официальном telegram-канале компании https://tlgg.ru/sgk_barnaul.