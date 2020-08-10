Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 10 августа 2020 года составило 8 182 Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба, число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 10 августа 2020 года составило 8 182 человека. Из них за минувшие сутки выздоровело 45 пациентов.

Общее число заболевших ковидом составляет 10 094 человека. 95 случаев заболевания зарегистрировали за прошедшие сутки.

- Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 50 человек, Бийске – девять, в Яровом – шесть, в Славгороде - три, еще в 21-ой территории по одному случаю, - рассказали в оперативном штабе.

Из числа зараженных за сутки умерло двое человек, от COVID-19 - один. За весь период пандемии скончались 250 человек; от коронавирусной инфекции - 101, по иным причинам – 146. Три случая смерти на экспертизе, их причина пока не ясна.

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