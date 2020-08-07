75 человек за неделю пострадали в Алтайском крае от присасывания клещей

Активность клещей хоть и пошла на спад, но они все также опасны Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую отчетную неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 75 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие подцепили клещей в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также в Алтайском, Змеиногорском, Каменском, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Михайловском, Локтевском, Ребрихинском, Тальменском, Табунском и Шипуновском районах. Всего же с начала их активности в поликлиники края обратились 9336 человек. Из них 2773 – это дети возрастом до 14 лет. Стоит отметить, что это на 15% ниже показателей прошлого года.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Из числа пострадавших от присасывания клещей у восьми взрослых жителей края, в том числе у четырех барнаульцев, комиссионно подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом, - отмечают в пресс-службе ведомства.

При лабораторном исследовании клещей, у 4,7% был выявлен вирус клещевого энцефалита, в 11,9%– наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим пациентам было проведено профилактическое лечение. Заболевших среди них нет.

Специалисты отмечают, что в настоящее время у клещей низкая активность, но это не значит, что они менее опасны. Так что перед выходом на природу все же лучше подстраховаться и захватить репелленты.