Виктор Томенко рассказал полпреду о подготовке Алтайского края к зиме

Совещание о ходе подготовке к отопительному сезону Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 7 августа, принял участие в совещании с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и доложил ему о ходе подготовке региона к зиме.

- В первую очередь необходимо решить застарелые проблемы, повысить качество электро-, тепло- и водоснабжения граждан, проживающих в городах и сельской местности, - подчеркнул Сергей Меняйло.

По словам Томенко, подготовка к зиме идет в соответствии с графиком. К осени необходимо наладить работу семи больших ТЭЦ, 18 тысяч подстанций всех классов напряжений, более 70 тысяч километров воздушных кабельных линий, почти 1800 котельных малой энергетики и это далеко не полный список. В общей сложности на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону направят около 9 млрд рублей. На сегодняшний день фактически освоено 3,5 миллиарда рублей.

Особое внимание будет уделено проблемным территориям, коими являются города Яровое и Алейск, а также Калманский и Тальменский районы. Работы по подготовке там хоть и ведутся, но завершить их вовремя не получится, поэтому паспорта готовности они смогут получить, в лучшем случае только в следующем году.