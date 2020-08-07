На Алтае обнаружили труп мужчины со множественными ранениями

Убийца нанес жертве не менее 20 ударов ножом Фото: Анна СЕМИНА

В селе Усть-Кокса Республики Алтай было обнаружено тело 46-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, труп был найден в одном из многоквартирных домов села. Эксперты насчитали не менее 20 ножевых ранений на голове, шее, грудной клетке и конечностях мужчины. По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемый уже установлен. По предварительной информации находясь, в состоянии алкогольного опьянения он поскандалил с потерпевшим и забил его ножом.

- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени, - добавляют в ведомстве.

По всей видимости, убийца вскоре осознал, что совершил тяжкое преступление и попытался покончить жизнь самоубийством, но не смог довести умысел до конца по независящим от него причинам. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.