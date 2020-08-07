Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 7 августа 2020 года составило 239

Уже 239 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 7 августа 2020 года увеличилось еще на три случая и составило 239 (от короновирусной инфекции всего скончалось 95 человек, по иным причинам– 141 человек; на экспертизе находятся три случая).

Тем временем, число инфицированных уже достигло отметки 9809 человек. За последние сутки было выявлено 95 положительных тестов на наличие в организме вируса. В лечебных учреждениях остаются 895 пациентов. Амбулаторно наблюдается 741 человек. На самоизоляции находятся чуть менее трех тысяч человек. Сняли с учета более 42,5 тысяч. В общей сложности на COVID-19 в Алтайском крае обследовали 322 228 человек.

Вместе с тем растет и число вылечившихся. Так за последние сутки выписались 160 человек. Таким образом, общее число полностью победивших коронавирус пациентов составило 7934.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях остается 91 тяжелый пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 33 человека.